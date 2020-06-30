Son dakika: Kayıp İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı! Valilikten flaş açıklama

30.06.2020 14:03

Son dakika haberi... Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları bugün de devam etti. Giresun Jandarma Özel Harekat Taburu üyesi 50 kişilik ekipte arama çalışmalarına katılarak dere yatakları ve fındık bahçelerini taradı. Aramalarda 3 iz takip ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor.