Müge Anlı'dan canlı yayında yaşanan gerginlik hakkında açıklama! Stüdyoda olay çıkmıştı...
Müge Anlı canlı yayınında ele alınan esrarengiz Sinop yangını olayında ortalık karıştı. Sinop'un Türkeli ilçesindeki Yazıcı köyünde çıkan yangında Özkaya Ailesi'ne ait ahşap ev kül olmuştu. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar herkesi şoke etti. Ardı arkası kesilmeyen iddialar hakkında şüpheler, yangında kaybolan Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'ya çevrildi! Müge Anlı Whatsapp ihbar hattını kilitleyen Sinop yangını ile ilgili taraflar, (26 Haziran 2020 Cuma) Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda karşı karşıya geldi ve Satılmış Bey ile Şenay Hanım'ın sözleri taraflar arasında gergin anlara neden oldu. O anlar bazı haber sitelerinde 'Konuk canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü' şeklinde yer almıştı. Tecrübeli sunucu Müge Anlı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
'BİR TERBİYESİZLİĞİ OLMADI'
Şaban Bey'in 'Müge Anlı'nın üzerine yürüdüğü' yönünde haberler yapıldığını belirten Müge Anlı, "Şaban Bey akrabalarına öfkelense de bana ve ekibime karşı bir terbiyesizliği olmadı" dedi. Şaban Bey'in kendisinin üzerine yürüdüğü iddialarını yalanlayan Müge Anlı "Akrabaları ile birbirlerine kızıyorlar. Bize karşı taşkınlığını görmedim" dedi.
Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Sinop yangınında akılalmaz iddialar, korkunç şüpheler ve daha fazlası yer alıyor... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
CANLI YAYINDA NELER OLMUŞTU?
Müge Anlı canlı yayınına katılan taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Sinop yangını hakkında konuşan taraflardan Satılmış Bey 'in "Yangın sonrası köye gittiğimde Nurten ve Erdal'ın arasının bozuk olduğunu öğrendim. Yangın çıkmasaydı boşanacaklardı." demesi üzerine, yangında kaybolan ve hamile olduğu iddia edilen Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya gerildi.