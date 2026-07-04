Beşiktaş'ta yağış sonrası zor anlar: Akıntıya kapılan kadını çevredekiler çekip aldı!

İstanbul'da trafikte araca saldırı: 180 bin lira ceza ve ehliyete el konuldu!

Adıyaman'da otobüste kavga: O anlar kamerada!

Adıyaman'da otobüste kavga: O anlar kamerada!

Vatandaşların müdahalesiyle ölümden dönen kadının o anları, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Akıntı nedeniyle yolda mahsur kalan ve zor anlar yaşayan bir kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kadın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.