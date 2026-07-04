Beşiktaş'ta yağış sonrası zor anlar: Akıntıya kapılan kadını çevredekiler çekip aldı!
Yoğun yağış sonrası caddede oluşan güçlü akıntıda mahsur kalan kadının yardımına vatandaşlar koştu. O anlar kameraya yansıdı.
Caddede Yoğun Su Akışı
Beşiktaş'ta sağanak yağışın tesiriyle cadde üzerinde yoğun su akışı oluştu. Yolların suyla dolması nedeniyle yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar Seferber Oldu
Akıntı nedeniyle yolda mahsur kalan ve zor anlar yaşayan bir kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kadın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.
Kurtarılma Anı Kamerada
Vatandaşların müdahalesiyle ölümden dönen kadının o anları, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel