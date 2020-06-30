SON DAKİKA HABERİ: Kayıp İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu!

30.06.2020 14:51

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den son dakika haberi geldi. Müge Anlı'nın arama çalışmalarını yakından takip ettiği ve olayın iç yüzünü araştırdığı 7 yaşındaki kayıp İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.