Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında fuhuş ve tetikçi iddiası! Yeni suç duyurusunda bulunuldu

Müge Anlı'da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye gündemine oturan Aleyna Çakır ismini kullanan ancak gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki genç kadın, 3 Haziran tarihinde Ankara Keçiören'deki evinde ölü olarak bulundu. Sevgilisi Ümit Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uygularken çekilen görüntüsü ve ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin yakından takip ettiği olay cinayet mi yoksa intihar mı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı fuhuşa zorlayarak üzerinden para kazandığı iddiası gündeme gelirken ailenin avukatı Umur Yıldırım konu hakkında savcılığa yeni suç duyurusunda bulundu. İki kadının şüpheli ölümünü aynı savcılının ele almasının ardından yaşanan son gelişme ise Gülay Uygun'un son görüntüleri oldu. Tüm bunlar yaşanırken Esen ailesi Uygun ailesi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. İşte 5 Ekim 2020 Aleyna Çakır olayında son durum...