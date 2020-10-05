Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları ülkelere uyarı oldu

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Aliyev, "Türkiye ile bizim kardeşliğimiz ebedidir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dünya ülkeleri için örnek olmalıdır. Biz muasır Türkiye-Azerbaycan birliğini yarattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları ülkelere uyarı oldu. " dedi. Aliyev, "Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev TRT Haber'e özel açıklamalar yapıyor.

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.

30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağız takvimi sunmalı. Biz isteriz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir.

Bu savaşa biz başlamadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tovuz çatışmalarında Ermenistan topraklarına geçmedik.

Tarihi adalet diyor ki, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik.

Ateşkesi sağlamak o kadar da kolay değil. Ateşkes tek taraflı sağlanmıyor. Şuan şiddetli çatışmalar var. Her iki taraf da talimat vermelidir. Bu zor bir süreçtir.

Minsk grubu eş başkanları ve diğer ülkeler sağlarsa ateşkes sağlanabilir. Türkiye güçlü bir devlettir. Dünya çapında büyük kapasitesi vardır. Bizim komşumuzdur. Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türk kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak şartıyla.

Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye 'biz Azerbaycan'ın yanındayız.' dedi. Birçok başka aktörlere de bu bir uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye olmalıdır.

Muharebe daima devam etmeyecek. Tabi ki barış sağlanacak. Artık bu bölgede uzun vadeli dayanıklı barış sağlanmalı.

Fransa kendini ayrı yere koyuyor, biz koymuyoruz.