Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında fuhuş ve tetikçi iddiası! Yeni suç duyurusunda bulunuldu
Müge Anlı'da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye gündemine oturan Aleyna Çakır ismini kullanan ancak gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki genç kadın, 3 Haziran tarihinde Ankara Keçiören'deki evinde ölü olarak bulundu. Sevgilisi Ümit Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uygularken çekilen görüntüsü ve ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin yakından takip ettiği olay cinayet mi yoksa intihar mı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı fuhuşa zorlayarak üzerinden para kazandığı iddiası gündeme gelirken ailenin avukatı Umur Yıldırım konu hakkında savcılığa yeni suç duyurusunda bulundu. İki kadının şüpheli ölümünü aynı savcılının ele almasının ardından yaşanan son gelişme ise Gülay Uygun'un son görüntüleri oldu. Tüm bunlar yaşanırken Esen ailesi Uygun ailesi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. İşte 5 Ekim 2020 Aleyna Çakır olayında son durum...
Ölümüyle Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında soruşturma sürerken yeni iddialar gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın komşusunun iddiasına göre, Ümitcan Uygun Aleyna'yı fuhuşa sürükleyerek üstünden kazanç sağlıyordu. Komşunun verdiği ifadenin ardından ailenin avukatı Umur Yıldırım, Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusunda bulundu.
ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA YENİ SUÇ DUYURUSU
Aleyna'nın komşusu ve arkadaşlarının hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhuşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu, yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını ifade etti. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı para karşılığında fuhuşa sürükleyip sürüklemediği konusunda soruşturma başlarsa Ümitcan, dördüncü kez ifadeye çağrılacak.
AİLE ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!
Durak Uygun, Gülay Uygun'un öldüğü gün Aleyna'nın babası hakkında çirkin iddialarda bulunmuş, Aleyna Çakır'ın babasının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. ATV Hafta Sonu haberlerinde konuşan Avukat Umur Yıldırım, hakaretten suç duyurusu yaptıklarını vurguladı.