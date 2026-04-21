41 ilde dev bahis operasyonu: 111 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadeleden Dev Darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonlarından birine imza attı. MASAK raporlarıyla desteklenen teknik takip sonucunda, yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık eden ve bu yolla kara para aklayan dev bir şebeke deşifre edildi.

35 Milyar Liralık İşlem Hacmi

Soruşturma dosyasında yer alan rakamlar dudak uçuklattı. Yapılan incelemelerde şebekenin banka ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu belirlendi. 21 Nisan tarihinde düğmeye basan ekipler; Diyarbakır'dan İstanbul'a, İzmir'den Van'a kadar toplam 41 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Operasyon kapsamında 111 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun mali boyutunda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara yönelik ağır yaptırımlar uygulandı. Şüphelilere ait;

190 adet banka ve kripto para hesabı,

Piyasa değeri 10 milyon 750 bin lira olan 9 otomobil ve motosiklet,

2 adet arsa için el koyma kararı uygulandı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun genişleyerek devam edeceği öğrenildi.