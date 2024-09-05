Müge Anlı'da pes dedirten olay! Üfürükçü kocasının yanında soydu!

Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan ile kocasını zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. Şantaj ve tacizlerle dolu skandalın detayları, üfürükçü sapığın kadınlara yönelik istismar dolu sözleriyle ortaya çıktı. 'Şifa dağıtıyorum' diyerek kadınları taciz eden sapık üfürükçünün, sinir krizleri geçiren bir kadına da "Soyunmamız gerek, tenim tenime değince iyileşeceksin" dediği iddia edildi. Kadının eşinin ikiliyi gördüğünü aktaran görgü şahidi, "Kocası bunları uygunsuz vaziyette gördü. Meydan dayağı çektik" dedi. İşte detaylar...