Kocasını zehirleyerek öldürmüştü! Müge Anlı'da pes dedirten olay! Üfürükçü kocasının yanında soydu! Yatakta gördü...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 'te ele alınan Mehmet Yörük olayında skandallar yaşanmaya devam ediyor. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan ile kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile Hanım'a çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapan sapık üfürükçünün geçmişte yaptıkları ise pes dedirtti. 'Şifa dağıtıyorum' diyerek kadınları taciz eden sapık üfürükçünün, sinir krizleri geçiren bir kadına da "Soyunmamız gerek, tenim tenime değince iyileşeceksin" dediği iddia edildi. Kadının eşinin ikiliyi gördüğünü aktaran görgü şahidi, "Kocası bunları uygunsuz vaziyette gördü. Meydan dayağı çektik" dedi. İşte detaylar...
Müge Anlı Tatlı Sert, yeni sezona çok hızlı bir giriş yaptı. Önceki günkü canlı yayında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili eşi Sebile ile sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa Samagan gözaltına alındı.
ŞANTAJ ORTAYA ÇIKTI
İkili, sağlık kontrolünün ardından Osmaniye'ye gönderildi. Mustafa Samagan'ın, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çekip, "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı ortaya çıktı.
İFADELER ŞOKE ETTİ
Sebile Hanım, canlı yayında "Mustafa çorbaya zehirli kattı, kocamı öldürdü" dedi. Gözaltına alınan sertifikalı üfürükçü Mustafa Samagan, pişman olmadığını söyledi. Programa katılan tanıkların üfürükçü hakkındaki suçlamaları ise milyonları şoke etti.