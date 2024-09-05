Kocasını zehirleyerek öldürmüştü! Müge Anlı'da pes dedirten olay! Üfürükçü kocasının yanında soydu! Yatakta gördü...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 'te ele alınan Mehmet Yörük olayında skandallar yaşanmaya devam ediyor. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan ile kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile Hanım'a çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapan sapık üfürükçünün geçmişte yaptıkları ise pes dedirtti. 'Şifa dağıtıyorum' diyerek kadınları taciz eden sapık üfürükçünün, sinir krizleri geçiren bir kadına da "Soyunmamız gerek, tenim tenime değince iyileşeceksin" dediği iddia edildi. Kadının eşinin ikiliyi gördüğünü aktaran görgü şahidi, "Kocası bunları uygunsuz vaziyette gördü. Meydan dayağı çektik" dedi. İşte detaylar...