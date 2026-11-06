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Afyonkarahisar'da katledilen Hilal öğretmenin cenazesinde yürek yakan anlar! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

Afyonkarahisar'da katledilen Hilal öğretmenin cenazesinde yürek yakan anlar! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete'nin cenazesi tören alanına getirildi. Genç öğretmenin eşi Şahin Mete, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere tören alanına getirildi. Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Şahin Mete, Türk bayrağına sarılı tabutun başında eşine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı eşin feryatları tören alanında bulunanları duygulandırdı.

Hilal Mete'nin cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesinde alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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