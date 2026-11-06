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Hilal Mete'nin cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesinde alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere tören alanına getirildi. Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Şahin Mete, Türk bayrağına sarılı tabutun başında eşine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı eşin feryatları tören alanında bulunanları duygulandırdı.