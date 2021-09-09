Müge Anlı'da dehşete düşüren anlar, sokak ortasında koca vahşeti! Mithat Topal boşanmak isteyen eşi Şilan Topal'ı silahla kaçırdı! 7 Eylül akşamı saat 20.00'de ailesiyle birlikte yaşadığı evinin önünde oturan Şilan Topal, 9 ay önce boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından silah zoruyla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Suç dosyası kabarık olan Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ı arayan ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şilan Topal'ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar ve ortaya çıkan görüntüler adeta kan dondurdu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yaşananlar...

SOKAK ORTASINDA KOCA VAHŞETİ!

Müge Anlı'da dehşete düşüren anlar milyonları derinden sarstı! Mithat Topal boşanmak isteyen eşi Şilan Topal'ı silahla kaçırdı o anlar anbean kameralara yansıdı.