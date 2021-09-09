Müge Anlı'da dehşete düşüren anlar sokak ortasında koca vahşeti! Mithat Topal boşanmak isteyen eşi Şilan Topal'ı silahla kaçırdı
Müge Anlı'da dehşete düşüren anlar, sokak ortasında koca vahşeti! Mithat Topal boşanmak isteyen eşi Şilan Topal'ı silahla kaçırdı! 7 Eylül akşamı saat 20.00'de ailesiyle birlikte yaşadığı evinin önünde oturan Şilan Topal, 9 ay önce boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından silah zoruyla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Suç dosyası kabarık olan Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ı arayan ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şilan Topal'ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar ve ortaya çıkan görüntüler adeta kan dondurdu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yaşananlar...
SOKAK ORTASINDA KOCA VAHŞETİ!
Müge Anlı'da dehşete düşüren anlar milyonları derinden sarstı! Mithat Topal boşanmak isteyen eşi Şilan Topal'ı silahla kaçırdı o anlar anbean kameralara yansıdı.
ŞİLAN TOPAL NEREDE?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Şilan Topal'ın kaçırılma olayı kan dondurdu. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silah zoruyla kaçırılan genç kızın ailesinin anlattıkları yürek yaktı.
Henüz 13 yaşındayken Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal, bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Evliliği süresince şiddet gören ve daha önce pek çok kez darp raporu alan genç kızın gördüğü şiddet nedeniyle gözlerinde geçici körlük, kulağında ise kalıcı sağırlık oluştu.
9 AY ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI
Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Şilan Topal, 9 ay önce boşanma davası açtı. Genç kızı Şişli'de oturan baba evine taşınırken Mithat Topal, 2 ay önce mahkeme kararıyla çocuğunu görmeye gittiğinde çocuğunu kaçırdı.