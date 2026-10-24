UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Hatay'da anne-kız karşıya geçerken otomobil çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Hatay'da anne-kız karşıya geçerken otomobil çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Antakya-Reyhanlı yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada, A.Y. (25) yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2'si çocuk 4 kişiden oluşan yaya grubuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 36 yaşındaki anne Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Rıfat İlkaya can verdi
Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Rıfat İlkaya can verdi
Aydın Söke'deki kayıpta korkunç detaylar: ''Başını keserek sobada yaktı''
Aydın Söke'deki kayıpta korkunç detaylar: ''Başını keserek sobada yaktı''
Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 60 yaşındaki Kanber Keleş hayatını kaybetti
Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 60 yaşındaki Kanber Keleş hayatını kaybetti
Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle