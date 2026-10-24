Hatay'da anne-kız karşıya geçerken otomobil çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Antakya-Reyhanlı yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada, A.Y. (25) yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2'si çocuk 4 kişiden oluşan yaya grubuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 36 yaşındaki anne Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam