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Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında!

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi Türkiye'yi duygulandırdı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da 20 Aralık 2019'da kızı ile tartıştıktan sonra evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki Lalizer Özdemir, Müge Anlı'nın çabalarıyla bulundu. Lalizer Özdemir ile kızı Ayşe Özdemir'in kavuşma anı milyonlara duygusal anlar yaşattı. İşte 13 Ocak Müge Anlı canlı yayınında anne - kızın kavuşma anı...

13.01.2020 12:52 - Son Güncelleme: 13.01.2020 13:03
Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında!

Atv ekranlarında büyük buluşpma yaşandı. Müge Anlı canlı yayınına katılarak annesine geri dön çağrısında bulunan Ayşe Özdemir, 13 Ocak Müge Anlı canlı yayınına gelen annesi Lalizer Özdemir'in ayaklarına kapandı. İşte o anlar...

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Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 20 Aralık 2019'da kızı ile tartıştıktan sonra evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki Lalizer Özdemir, Müge Anlı'nın çabalarıyla bulundu.

Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında!

25 gün boyunca her gün annesinden hiçbir haber alamayan Ayşe Özdemir, gözyaşları içinde Müge Anlı stüdyosunun yollarını aşındırarak annesinin eve geri dönmesini istedi. Ayşe Özdemir'in annesine "dön" diye yalvarışı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında!

Kızını canlı yayında izleyen Lalizer Özdemir, gördüğü gözyaşlarına daha fazla dayanamayarak, Müge Anlı'nın da ikna çabaları sonucunda stüdyoya geldi ve sonunda beklenen buluşma gerçekleşti.

Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında!

Annesini gören Ayşe Özdemir, ondan af diledi. Müge Anlı izleyicisinin tanıklık ettiği buluşmada Ayşe Özdemir, annesini bir daha üzmeyeceğine dair söz verdi.

Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında!

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Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında!
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