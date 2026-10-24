Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da bir kişiyi darbedip bagaja koyarak kaçırdılar!

Adana'da bir kişiyi darbedip bagaja koyarak kaçırdılar!