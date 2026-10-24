Kayseri'de masaj salonu maskeli fuhuş çetesine darbe: 10 tutuklama
Kayseri’de 'Masaj salonu' adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 işletmeye yönelik Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 adrese 50 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8'i kadın 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 18 kadın hakkında ise adil ve idari işlem uygulandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam