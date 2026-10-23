UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Tokat'ta D-100 kara yolunda karşıya geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz TIR’ın altında kaldı

Tokat'ta D-100 kara yolunda karşıya geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz TIR’ın altında kaldı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolu Hacıpazarı mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erbaa'dan Taşova yönüne giden D.S. (50) yönetimindeki 05 FF 001 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a (55) çarptı. Ağır yaralanan Türkyılmaz, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 60 yaşındaki Kanber Keleş hayatını kaybetti
Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 60 yaşındaki Kanber Keleş hayatını kaybetti
Togg T10F 4More Kehribar Serisi sahnede: 435 beygir güç, 500 kilometre menzil
Togg T10F 4More Kehribar Serisi sahnede: 435 beygir güç, 500 kilometre menzil
Karabük'te fuhuş operasyonunda 72 yaşındaki şüpheli ve 3 kişi cezaevine gönderildi
Karabük'te fuhuş operasyonunda 72 yaşındaki şüpheli ve 3 kişi cezaevine gönderildi
Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle