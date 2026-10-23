Tokat'ta D-100 kara yolunda karşıya geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz TIR’ın altında kaldı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolu Hacıpazarı mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erbaa'dan Taşova yönüne giden D.S. (50) yönetimindeki 05 FF 001 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a (55) çarptı. Ağır yaralanan Türkyılmaz, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam