Müge Anlı şoke oldu! Eşi tüp bebek tedavisi görürken 8 kadınla ilişkisi ortaya çıkan Süleyman Akbaba bulundu mu?

15.07.2020 14:44

Müge Anlı Atv ekranlarında duydukları karşısında şoke oldu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 48 yaşındaki Süleyman Akbaba nerede? İstanbul Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan Akbaba esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten Birsen Hanım, eşinin telefonuna evli komşu kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü iddia etti. Süleyman Akbaba'nın iş arkadaşı, Müge Anlı'ya konuştu. Eşi tüp bebek tedavisi gördüğü sırada 8 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Süleyman Akbaba cinayete mi kurban gitti? İşte Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba'nın kaybında son dakika gelişmesi...