15 Temmuz gecesi Meclis'te neler yaşandı? Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman canlı yayınında anlattı

15.07.2020 14:32

Gözü dönmüş FETÖ'nün milletin iradesi Meclis'i de hedef aldığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Peki TBMM'de o gece neler yaşandı? O dönem Meclis Başkanlığı yapan İsmail Kahraman, TBMM’de yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Eski TBMM Başkanı Kahraman, “Şehitlik duygusu ve ruhu içindeydik” diyerek “Hainler aynı inatlarına devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradeye saldırının karşısındaki en önemli savunma alanlarından biri oldu. Sokakta darbeye karşı direniş sürerken mili iradenin temsilcisi milletvekilleri, parti farkı gözetmeden yan yana bombalara karşı Meclis'i savundu. Milli iradeye yönelik bu saldırı karşısında Meclis'te yürütülen direniş tarihe düşülen en anlamlı notlardandı. O dönem Meclis Başkanlığı yapan İsmail Kahraman, TBMM'de yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Detaylar video haberimizde...