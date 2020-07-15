Müge Anlı şoke oldu! Eşi tüp bebek tedavisi görürken 8 kadınla ilişkisi ortaya çıkan Süleyman Akbaba bulundu mu?
Müge Anlı Atv ekranlarında duydukları karşısında şoke oldu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 48 yaşındaki Süleyman Akbaba nerede? İstanbul Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan Akbaba esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten Birsen Hanım, eşinin telefonuna evli komşu kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü iddia etti. Süleyman Akbaba'nın iş arkadaşı, Müge Anlı'ya konuştu. Eşi tüp bebek tedavisi gördüğü sırada 8 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Süleyman Akbaba cinayete mi kurban gitti? İşte Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba'nın kaybında son dakika gelişmesi...
Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba bulundu mu? Birsen Akbaba 24 senelik eşi Süleyman Akbaba'nın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Süleyman Akbaba'dan 5 gündür haber alınamazken Müge Anlı'dan son dakika açıklaması geldi. Anlı, TEM otoyolu kenarında bulunan erkek cesedine dikkat çekti.
Eşinin kendi isteğiyle de gitmiş olabileceğini belirten Birsen Hanım, başına bir şey gelme ihtimali olduğunu da belirtti. Biz de çocuk sahibi olacağız diyerek eşinin ağladığını ifade eden Birsen Akbaba, kafasının çok karışık olduğunu söyledi ve Müge Anlı'dan olayın aydınlaması için yardım istedi. Süleyman Akbaba kaçtı mı kaçırıldı mı?
ERKEK CESEDİ SÜLEYMAN AKBABA'YI MI AİT?
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de TEM Otoyolu kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin, geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Büyükçekmece Kuzey Yol Beylik Çayırı Viyadüğü civarındaki çamlık alanda poşet içerisinde ceset bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede (8) ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştur. Olaya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, gelişmelerden bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
TEHDİT ETMİŞTİ
Süleyman Akbaba'nın iş arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu! ". Süleyman'ın 8 kadınla ilişkisi vardı. Komşusuyla da ilişkisi vardı hatta kadının eşi tehdit etmişti. Süleyman'ın başka bir kadınla mesajlaşmasını eşi görmüştü. Bu durumdan kurtulmak için benden yardım istedi. Ben de yardım ettim. Böyle olacağını bilsem yapmazdım. İnşallah hayattadır." diyen iş arkadaşı, Akbaba'nın ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusundan şüphelendiğini ifade etti.