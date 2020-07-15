Müge Anlı şoke oldu! Eşi tüp bebek tedavisi görürken 8 kadınla ilişkisi ortaya çıkan Süleyman Akbaba bulundu mu?

Eşinin kendi isteğiyle de gitmiş olabileceğini belirten Birsen Hanım, başına bir şey gelme ihtimali olduğunu da belirtti. Biz de çocuk sahibi olacağız diyerek eşinin ağladığını ifade eden Birsen Akbaba, kafasının çok karışık olduğunu söyledi ve Müge Anlı'dan olayın aydınlaması için yardım istedi. Süleyman Akbaba kaçtı mı kaçırıldı mı?