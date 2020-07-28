Müge Anlı kendisini telefondan taciz eden sapığı canlı yayında ifşa etti! '5 dakika sonra aradı...'
Müge Anlı son bölümde başından geçen bir olayı anlattı. Tecrübeli sunucu canlı yayında sapığını ifşa etti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 28 Temmuz 2020 Salı günü Atv canlı yayınında, kendisini cep telefonu yolu ile taciz eden sapışı ifşa eden Müge Anlı, 'İşte sosyal medyadan böyle tanışılıyor sonra da terk ediliyorsunuz' sözleri ile internet yolu ile duyguları sömürülen kişileri de uyardı.
'Bakın bir mesaj geldi. Selam ne yapıyorsun? Ankaraya geldin mi? Yarın benim bahçeme gideriz, muhabbet ederiz, bir şeyler içeriz. Haber bekliyorum senden' diye bi mesaj geldi. Ben ne nereden bileyim numarayı da tanımıyorum cevap vermedim. Sonra bir baktım arıyor. O numaranın o numara olduğunu da fark etmedim, açtım. 'Bilmem kim misin?' dedi falan filan 'Değilim' dedim kapattım. 5 dakika geçti yine aradı. Sonra yine aradı.
"Ben de dedim ki, 'Bana baksana sen gerizekalı falan mısın? Aradığın kişiyi sesinden tanımıyor musun?' dedim kapattım. Sonra yine aradı, 'Bak' dedim, 'Valla seni savcılığa şikayet eder neredeysen de buldururum ama şu an vaktim yok' dedim. Valla vaktim yok, 1 hafta 10 gün sonra ararsan uğraşırım da şimdi vaktim yok, pandemi nedeni ile ev temizliği bilmem ne iyice bittim valla..."