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Müge Anlı kendisini telefondan taciz eden sapığı canlı yayında ifşa etti! '5 dakika sonra aradı...'

Müge Anlı son bölümde başından geçen bir olayı anlattı. Tecrübeli sunucu canlı yayında sapığını ifşa etti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 28 Temmuz 2020 Salı günü Atv canlı yayınında, kendisini cep telefonu yolu ile taciz eden sapışı ifşa eden Müge Anlı, 'İşte sosyal medyadan böyle tanışılıyor sonra da terk ediliyorsunuz' sözleri ile internet yolu ile duyguları sömürülen kişileri de uyardı.

28.07.2020 18:20 - Son Güncelleme: 28.07.2020 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





