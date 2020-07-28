İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür! "Durum eskisinden daha iyi..."

28.07.2020 18:39

İdlib'de yaşayan Suriyeliler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti. Suriyeli bir genç yaptığı açıklamada, "Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.