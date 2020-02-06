Son dakika haberine göre İstanbul, Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
İstanbul, Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
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