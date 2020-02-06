Haberler Video Son dakika haberler: Bahçelievler'de kuyumcuda dehşet! Boğazını kesip altınlarla kaçtı | Video
Son dakika haberler: Bahçelievler'de kuyumcuda dehşet! Boğazını kesip altınlarla kaçtı | Video

Son dakika haberler: Bahçelievler'de kuyumcuda dehşet! Boğazını kesip altınlarla kaçtı | Video

06.02.2020 11:45

Son dakika haberine göre İstanbul, Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.


İstanbul, Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
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