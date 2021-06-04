Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE 4 Haziran ATV YOUTUBE linki! Sır ve suçla dolu 30 yıl! 80 yaşındaki Adil Kalaycı Sevgi İzi ile bulundu

Müge Anlı canlı yayınında bugün, (4 Haziran 2021) neler yaşanıyor? Şantaj, kayıp cinayet! Akılalmaz olayların ortasında kayıp bir çift! Sır ve suçla dolu 30 yıl! Mehmet Turhan, Firdevs Öztürk ve Hava Turhan'la ilgili sıcak gelişmeler... Balıkesir Altınoluk'taki 80 yaşındaki Adil Kalaycı'nın yürüyüş için evden çıkıp kaybolduğunu, kolundaki sevgi izi sayesinde bulunduğunu söyledi. Ziynetleriyle çarşıya çıktı bir anda kayıplara karıştı! 7 yaşındaki Hamide Cebeci nerede? Kuzeninin getirdiği sucuğu yedi kuzeni ile kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kız nerede? Sinem Asrak'la ilgili gelişmeler ve daha fazlası Müge Anlı canlı yayınında...

Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (4 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...