''Gözümüz ufukta'' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den dikkat çeken paylaşım! Gözler rezerv müjdesinde

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyük 3’üncü limanı olan Karadeniz kıyısındaki Filyos Limanı’nı bugün açacak. Filyos Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak ve uluslararası deniz ticaretinde de önemli bir konum alacak. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğa lgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak. Müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Dönmez'in, Kum saati emojisi ile paylaştığı videoya ''Gözümüz ufukta'' mesajı damga vurdu.