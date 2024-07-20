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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 00:09 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 00:22

MSB Şehit Haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması! Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu!

MSB Şehit Haberleri son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Pneçe-Kilit Bölgesinde Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit olduğunu bildirdi.

Açıklama bakanlığın resmi hesabından yayınlandı:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen Arama Tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem DEMİRKAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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