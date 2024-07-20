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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 15:17 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 15:17

Yozgat kaza haberi! Yozgat-Kayseri karayolunda trafik kazası: 4 ölü!

Son dakika haberi! Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
A.A.D. (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde A.A. (28) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.A. (52) ve M.A'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

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