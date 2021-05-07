RAMAZAN İMSAKİYE
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MSB paylaştı! Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kamerada

MSB paylaştı! Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kamerada
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.


(MSB), 'ın kuzeyinde başlatılan nın zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Fırtınalı havada kamuflajlı bir timin gözetleme yaparken peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımların görüldüğü videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

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