RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle! Davanın seyri değişecek mi? Demir yargılanacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle! Davanın seyri değişecek mi? Demir yargılanacak mı?
07.05.2021 01:19
Ana Sayfa 03:37
Demir yargılanacak mı?
Ana Sayfa 00:40
Mehmetçik'in zorlu şartlar...
Ana Sayfa 00:40
Murat Ünalmış'ın eski eşi...
Ana Sayfa 01:17
Canan Kaftancıoğlu bakın nasıl...
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Yıllar öncesinden paylaştı!...

Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 95. son bölüm izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izleyicilerle buluşuyor. Dizide bu hafta; Demir, bir kez daha Züleyha'nın her şeyi bilmesine gerektiğine karar veriyor. Sevda, kızının ültimatomunu yerine getirip getirmemek arasında kararsız kalmış olsa da, Demir'in Züleyha ile konuşmasını istemiyor, o konuşma şimdi yapılırsa, Ümit'i tamamen kaybedebileceğini düşünüyor.


FİKRET VE ÜMİT'IN OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI!

Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.

ÜMİT KAZA MI GEÇİRDİ? MERDİVENDEN Mİ İTİLDİ?

Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralırken, başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır. İki arkadaş, tüm detayları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!

FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT SINAVINDA! YİNE Mİ KAYBEDECEK?

Önce iki evladını ve eşini, sonra hayatın aşkı Hünkar'ı en son da evladım dediği Yılmaz'ı toprağa veren Fekeli, şimdi de yıllar sonra kavuştuğu yeğeni Fikret ile sınanıyor! Fikret savaşında ısrar ettikçe, aralarındaki bağ da kopma noktasına geliyor! Üstelik Fekeli bu kez, Fikret ile birlikte, Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

DEMİR GÖZALTINDA, SEVDA HASTANEDE GÖZLER ÜZERLERİNDE!

Demir, bir kez daha Züleyha'nın her şeyi bilmesine gerektiğine karar veriyor. Sevda, kızının ültimatomunu yerine getirip getirmemek arasında kararsız kalmış olsa da, Demir'in Züleyha ile konuşmasını istemiyor, o konuşma şimdi yapılırsa, Ümit'i tamamen kaybedebileceğini düşünüyor. Sevda aklını karıştırsa da Demir, Züleyha'ya konuşmaları gerektiğini söylüyor. Onlar konuşurken ise, çiftliğe Jandarma geliyor! Demir, büyük bir suçlama ile gözaltına alınırken, Sevda ise evlat sınavında beklerken tüm sırlarını ortaya dökmek üzeredir!

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