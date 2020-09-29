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MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı

MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı
29.09.2020 18:28

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı terörist İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."

Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zPFG1Kn5qz

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020

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