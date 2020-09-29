AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye Ünal Çeviköz sorusu: Bu skandala niye sustunuz

29.09.2020 19:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP’li Ünal Çeviköz’ün Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik iftirasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Çelik Ermenistan'ın ve CHP'nin aynı kara progandayı yaptığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, Türkiye ve Azerbaycan'a iftira atan CHP'li Ünal Çeviköz'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

CHP'de dış politikadan sorumlu olan Ünal Çeviköz, bir TV programında ''Türkiye'nin oraya silah gönderdiğine ya da cihatçı gruplar gönderdiğine dair haberler var'' dedi. Bakın bu cümleyi daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ermenistan Moskova Büyükelçisi ve aynı zamanda CHP'de dış politikadan sorumlu, eskiden Bakü büyükelçiliği yapmış bir siyasetçiden dinledik. Biz bunu eleştirdiğimiz zaman diyorlar ki bize; 'burada linç kampanyası yapılıyor, sözümüz bu değil, biz dünyadaki birtakım Türkiye ile ilgili çıkan haberleri aktardık. TBMM'deki bir siyasetçinin, Türk siyasetindeki bir siyasetçinin Ermenistan'ın yalan propagandası dayalı, yalan haberleri kınamadan aktarmasının ne manası vardır?

ERMENİSTAN'IN YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI KARA PROPANGADAYI CHP DE YAPIYOR!

Mesele ortaya çıktıktan sonra, bu haber yayınlandıktan sonra biz yaklaşık olarak 20 saatten fazla bekledik. Acaba böylesine büyük bir gafı düzeltecekler mi? diye. Türkiye'ye karşı kara propaganda anlamına gelen Ermenistan'ın, Yunanistan'ın ve birtakım Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır içinde olanların ''Türkiye şuraya buraya cihatçı grup yolluyor'' diyerek yaptığı propagandanın CHP'de bir yetkili tarafından dile getirilmesine karşı acaba CHP yönetimi buna uyanacak mı? Bunun ne anlama geldiğini fark edecek mi? diye bekledik. Zaten pek çok kişi de bunu eleştirdi, bekledik bu cevap gelmeyince de biz eleştirimizi söyledik. Biz eleştirimizi söyledikten sonra, bir müddet sonra TBMM'de CHP ve diğer partiler HDP hariç Azerbaycan'ın yanında olan bildiriye imza atınca, bazı CHP'li arkadaşlar diyor ki; 'bunu gördünüz mü?' Ben de diyorum ki; 'Siz Ünal Çeviköz'ün açıklamasını görmediniz mi? buna karşı niye sustunuz?'