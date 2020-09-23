MSB duyurdu! 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor

23.09.2020 16:14

Milli Savunma Bakanlığı, Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor" denildi.