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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 14:59 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 14:59

MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı!

Son dakika haberi! Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hQ4h602NnC

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2024

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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