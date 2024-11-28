Motokurye düzenlemesi geliyor! Detaylar netleşti!

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 10:44

İçişleri Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), motokuryeler için kapsamlı bir düzenlemede son aşamaya geldi. Düzenleme, motokuryelerin korunması, toplum güvenliğinin sağlanması ve kayıt dışı çalışmanın önlenmesi hedefleriyle hazırlandı.

Öne Çıkan Düzenlemeler:

Adli Sicil Kaydı Şartı: Motokurye olmak isteyenlerin adli sicil kaydının temiz olması gerekecek. Mesleki Yeterlilik Sertifikası: Mesleki yeterlilik sertifikası alma zorunluluğu getirilecek. Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS): Kuryeler kayıt altına alınacak. Çalıştığı iş dışında taşımacılık yapan kuryelere cezai işlem uygulanacak. Sosyal Güvence: Esnaf kurye modeliyle çalışanlar, en az bir yıllık sözleşmelerle sosyal güvence altına alınacak.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Kayıt Dışılık ve Güvenlik Riskleri: Türkiye'de 2 milyona yakın motokurye olduğu belirtiliyor. Kayıt dışı çalışanların vergi kaybına ve güvenlik sorunlarına yol açtığı vurgulandı.

Türkiye'de 2 milyona yakın motokurye olduğu belirtiliyor. Kayıt dışı çalışanların vergi kaybına ve güvenlik sorunlarına yol açtığı vurgulandı. Uyuşturucu Ticareti: Kuryelerin bilmeden uyuşturucu taşımacılığına aracılık edebildiği tespit edildi.

Kuryelerin bilmeden uyuşturucu taşımacılığına aracılık edebildiği tespit edildi. Toplum Güvenliği: Kuryelerle ilgili münferit olaylar, toplumda güvenlik endişesi yaratıyor.

Resmi Görüşler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemiyle birlikte artan motokurye faaliyetlerinin düzenlenmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Hem motokuryelerin korunması hem de toplum güvenliğinin sağlanması için kapsamlı düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.

Bu düzenlemeyle motokurye sektöründe standartların artırılması ve hem çalışanlar hem de toplum için güvenli bir sistem oluşturulması hedefleniyor.