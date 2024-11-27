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Tokat’ta miras buluşması zehirle sonlandı: 2 ölü, 3 yoğun bakımda!
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Tokat’ta miras buluşması zehirle sonlandı: 2 ölü, 3 yoğun bakımda!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 12:40

İstanbul’dan Tokat’a miras paylaşımı için gelen akrabaların buluşması faciayla bitti. İddiaya göre, içtikleri alkolden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayın perde arkasını Adli Tıp raporu aydınlatacak.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir araya gelen akrabaların miras paylaşımı görüşmesi trajediyle sonuçlandı. İddiaya göre, görüşme sırasında tüketilen alkol zehirlenmelere yol açtı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İstanbul'dan Tokat'a Miras Görüşmesi
Miras paylaşımı için İstanbul'dan Tokat'a gelen Bekir Baybars ve yeğeni Ali Baybars, Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyünde diğer akrabalarıyla buluştu. Bekir Baybars ve Ali Baybars, görüşme sırasında İstanbul'dan getirdikleri içkiyi paylaştı.

İçki Zehirlenmesi Şüphesi
İddiaya göre, toplantıya katılan akrabalar içkiden tükettikten sonra rahatsızlandı. Bekir Baybars İstanbul'a döndükten sonra hayatını kaybederken, Ali Baybars Tokat'ta yaşamını yitirdi. Köyde kalan D.B. (48), H.B. (46) ve V.B. (49) ise zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı.

Kesin Ölüm Nedeni Araştırılıyor
Hayatını kaybeden iki kişinin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürerken, içkinin sahte olabileceği üzerinde duruluyor.

Aile Büyük Üzüntü Yaşıyor
Olay, ailede büyük bir üzüntüye yol açtı. Hayatını kaybeden iki kişi toprağa verilirken, hastanede tedavi gören diğer akrabaların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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