Tokat’ta miras buluşması zehirle sonlandı: 2 ölü, 3 yoğun bakımda!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 12:40

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir araya gelen akrabaların miras paylaşımı görüşmesi trajediyle sonuçlandı. İddiaya göre, görüşme sırasında tüketilen alkol zehirlenmelere yol açtı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İstanbul'dan Tokat'a Miras Görüşmesi

Miras paylaşımı için İstanbul'dan Tokat'a gelen Bekir Baybars ve yeğeni Ali Baybars, Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyünde diğer akrabalarıyla buluştu. Bekir Baybars ve Ali Baybars, görüşme sırasında İstanbul'dan getirdikleri içkiyi paylaştı.

İçki Zehirlenmesi Şüphesi

İddiaya göre, toplantıya katılan akrabalar içkiden tükettikten sonra rahatsızlandı. Bekir Baybars İstanbul'a döndükten sonra hayatını kaybederken, Ali Baybars Tokat'ta yaşamını yitirdi. Köyde kalan D.B. (48), H.B. (46) ve V.B. (49) ise zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı.

Kesin Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Hayatını kaybeden iki kişinin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürerken, içkinin sahte olabileceği üzerinde duruluyor.

Aile Büyük Üzüntü Yaşıyor

Olay, ailede büyük bir üzüntüye yol açtı. Hayatını kaybeden iki kişi toprağa verilirken, hastanede tedavi gören diğer akrabaların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.