Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 11:42

16 yaşındaki görme engelli Medine Mevlütoğlu, İnegöl'de Braille alfabesiyle öğrendiği hafızlık eğitimini sadece 1,5 yılda tamamladı. Dört dil bilen ve piyano çalan Medine, hafızlık belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almayı hayal ediyor.

Ahıska Türkü bir ailenin çocuğu olan Medine, küçük yaşlardan itibaren Kur'an öğrenme sevgisiyle büyüdü. Eğitim hayatına ailesinin ve hocalarının desteğiyle devam eden Medine, aynı zamanda Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça öğrendi. Hafızlığını tamamladıktan sonra, ilahiyat fakültesine giderek akademisyen olmayı ve fıkıh ile tefsir alanlarında kendini geliştirmeyi hedefliyor.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 23 Nisan etkinliğinde piyano çalan Medine, şimdi hafızlık başarısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirine sunmayı amaçlıyor.