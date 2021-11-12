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MOSSAD ve CIA’nın derin Türkiye planı deşifre oldu

MOSSAD ve CIA’nın derin Türkiye planı deşifre oldu
12.11.2021 12:13 - Son Güncelleme: 13.11.2021 06:44
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Başkan Erdoğan ‘Vatan’ marşını...

Yahudi sermayesinin finansörlüğünde, eski Mossad başkanı tarafından kurulan Turkish Democracy Project (TDP) adlı psikolojik harekât platformu, Başkan Erdoğan’ı 2023 seçimlerinde devirmek için harekete geçti. 23 Haziran'da New York'ta kurulan Turkish Democracy Project (TDP) sözde düşünce, gerçekte bir psikolojik harekât platformu. Kurucuları arasında Mossad'ın eski başkanı ile Türkiye düşmanı ABD'li, İsrailli senatör, vali, bakan ve diplomatlar var. TDP, internet siteleri ve Twitter hesabı üzerinden Türkiye ve Erdoğan aleyhine kara propaganda yapıyor. FETÖ'cü tetikçilerin, ülkemize karşı attığı iftiralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında negatif algı oluşturmaya çalışıyor.

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