Haberler Haber Videoları Malatya Deprem son dakika! Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman deprem mi oldu? Kandilli deprem son dakika 2021

Malatya Deprem son dakika! Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman deprem mi oldu? Kandilli deprem son dakika 2021

Malatya Deprem son dakika! Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman deprem mi oldu? Kandilli deprem son dakika 2021
12.11.2021 12:53 - Son Güncelleme: 12.11.2021 12:56
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Malatya Deprem son dakika! Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman deprem mi oldu? Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Malatya Pütürge'de deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, , saat 12.19'da Malatya Pütürge'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19'da meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.

Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

#Deprem
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 12.11.2021, 12:19:13 TSİ
Enlem : 38.2458 N
Boylam : 38.7913 E
Derinlik : 6.93 km
Detay : https://t.co/LvYClsrebn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2021

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