Malatya Deprem son dakika! Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman deprem mi oldu? Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Malatya Pütürge'de deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, , saat 12.19'da Malatya Pütürge'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.