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MİT'in Irak'ta paketlediği terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi

MİT'in Irak'ta paketlediği terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi
10.02.2021 15:30
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Son dakika haberine göre MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi. Teröristin Kobani’de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 06-08 Ekim 2014’te Van’da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi. Teröristin, 2015’te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.


Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolünde bulunan Sincar'da "Lojistik Sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, MİT'in yürüttüğü operasyonla Sincar'da yakalandı.

SORGUSU ANKARA'DA SÜRÜYOR
Türkiye'ye getirilen Parım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele şubesinde sorgulanıyor.

6-8 EKİM OLAYLARINA KATILDI
Teröristin Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014'te Van'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

Teröristin, 2015'te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.

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