Haberler Video Haber Videoları Kayseri'de feci kaza! Freni patlayan kamyon 4 lüks aracı biçti

Kayseri'de feci kaza! Freni patlayan kamyon 4 lüks aracı biçti

Kayseri'de feci kaza! Freni patlayan kamyon 4 lüks aracı biçti
10.02.2021 14:57
Ana Sayfa 01:32
Bahçeli'nin önerdiği Caca Bey...
Ana Sayfa 08:54
Başkan Erdoğan: Kimi kime...
Ana Sayfa 04:50
İstanbul'a ne zaman kar...
Ana Sayfa 56:27
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 08:18
Başkan Erdoğan'dan siyasi...
Ana Sayfa 06:12
Büyücülükle milleti...
Ana Sayfa 23:57
"Cumhurbaşkanımızın isteği bir...
Ana Sayfa 05:08
Bir şehri kargalar istila etti
Ana Sayfa 01:43
“Eren-9 Kazan-Han Yaylası”...
Ana Sayfa 02:46
Davayı kazandılar! 700 yıllık...
Ana Sayfa 00:07
Valencia'nın zor anları
Ana Sayfa 02:23
Konya'da korkutan deprem

Son dakika haberi... Kayseri'de iddiaya göre freni patlayan kamyon, ışıklarda bekleyen 4 araca çarptı. Lüks araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan 46 LV 971 kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 35 ADJ 194 plakalı Mercedes, 38 YE 995 plakalı Audi, 38 AEA 175 plakalı Seat ve 35 FM 659 plakalı Fiat marka otomobillere çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bazılarının hurdaya döndüğü lüks otomobiller, incelemelerin ardından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Videoları