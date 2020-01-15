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Mısır polisinin gözaltına aldığı AA çalışanlarının fotoğrafları yayınlandı

Mısır polisinin gözaltına aldığı AA çalışanlarının fotoğrafları yayınlandı

15.01.2020 21:46

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. AA gözaltına alınan çalışanların fotoğraflarını yayınladı.


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