Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. AA gözaltına alınan çalışanların fotoğraflarını yayınladı.
Mısır polisinin gözaltına aldığı AA çalışanlarının fotoğrafları yayınlandı15.01.2020 21:46
- Mısır polisinin gözaltına aldığı AA çalışanlarının fotoğrafları yayınlandı
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