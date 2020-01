Domuz eti ve hileli gıda skandalına pastırma ve sucuk damgası! Sucuk ve pastırma alırken nelere dikkat edilmesi gerekir? 15.01.2020 12:05

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 229 firmanın 386 ürününü internet sitesinde ifşa etti. İfşa edilen ürünler arasında gıda teröristlerinin baharatın katıldığı sucuk ve pastırma gibi et ürünlerini tercih etmesi dikkat çekti. Peki, Vatandaşın et ürünlerini alırken neye dikkat etmesi gerekiyor? Sucuk ve pastırma alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Et ürünlerinde hile nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Engin Gökdemir canlı yayında pastırma ve sucuğun ana vatanı Kayseri'den vatandaşın aklındaki soruları konuğuna sordu. İşte pastırma ve sucuk üreticisi Mustafa Türkmen'in konuyla ilgili açıklamaları.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ürünlerde taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede meclise getirmeyi istediklerini belirterek, "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir" dedi.

Pakdemirli dün Meclis'te gazetecilerin, taklit ve tağşiş suçunu işleyenlere yönelik nasıl bir yasal düzenleme yapılacağı sorusu üzerine, taklit ve tağşiş yapılan ürün ve bu suçu işleyen firmaların ifşasının devam edeceğini, söz konusu listelerin herhangi bir gecikme olmadan kısa aralıklarla açıklanacağını söyledi. Pakdemirli, buna ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarının sürdüğüne dikkat çekerek, "Şu an hem meclis hem de külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda meclise getirme konusunda gayretimiz sürüyor. Buradaki ana amaç hem caydırıcılığın hem de müeyyidelerin artırılması olacak" dedi.



Pakdemirli, "Hapis cezası öngörülüyor mu?" sorusuna karşılık da "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir. Ondan sonra farklı şeyler olabilir. Bunların hepsi tabii ki ilgili kurumların ve bakanlıkların görüşü alınarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların kurum görüşleri alınıyor. Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" dedi.