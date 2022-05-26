Milyonlara memur zammı! Memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye... TAKVİM kalem kalem hesapladı

Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlar için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, sosyal yardımlara da etki edecek. İlk 4 aylık enflasyona göre yüzde 31.21 zam oranı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre ise zam oranı yüzde 33.5 fark ile yüzde 40.5'i bulacak. Buna göre kazançlar da şöyle değişecek:

MEMUR MAAŞI: Hem maaşlar hem aile yardımı artacak. Aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 9 bin 32 liraya yükselecek.

EMEKLİ AYLIĞI: En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 27 liraya ulaşacak.

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan 439 lira artışla bin 523 liraya yükselecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bin 216 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 865,75 liradan 350 lira artışla bin 216, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 298 liradan 526 lira yükselerek bin 824 lirayı bulacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de 953 lira yükselerek 3 bin 307 liraya çıkacak.

HASTA DESTEĞİ: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 2 bin 354 lira tutarındaki yardım da 3 bin 307 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardımı ödemesi yapılırken, iki desteği alanlara 3 bin 907 lira ödenmeye başlanacak.

ÇOCUK DESTEĞİ: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise ilköğretimde okuyan çocuk için bin 118 liradan bin 571 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için bin 789 liradan 2 bin 514 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için ise 2 bin 13 liradan 2 bin 828 liraya çıkacak.

TAZMİNATTA YENİ TAVAN: 15.242 TL

Kıdem tazminatında tavan da Temmuz ayında memur maaş katsayısıyla artacak. SSK'lı çalışanlara kıdem tazminatı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile bu ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak bu ödemenin bir üst sınırı bulunuyor.

Ocak'ta çalışılan yıl başına kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 lira 51 kuruşa yükseldi. Bir artış da Temmuz'da yapılacak. Enflasyon tahminine göre yeni tavan 15 bin 242 lira olacak.

ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK?