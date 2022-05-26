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CHP'li Ünal Çeviköz Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etti! "CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır"

CHP'li Ünal Çeviköz Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etti! "CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır"
26.05.2022 12:24

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Mandacı CHP zihniyeti yine kendini gösterdi. S-400 konusunda ABD'nin, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın, Karabağ savaşında Ermenistan’ın, terörle mücadelede HDP/PKK’nın yanında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, NATO tartışmalarında da Finlandiya'ya arka çıktı. Çeviköz, Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etti. Başkan Erdoğan'ın, Finlandiya'yı terör örgütü PKK/YPG'ye desteği nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkmasını 'taktiksel bir hata' olarak tanımlayan Çeviköz, "CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır" ifadelerini kullandı. Öte yandan, aynı haberde HDP'li Hişyar Özsoy'un görüşlerine de yer verildi. Özsoy, "Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur." açıklamasında bulundu.

Haber Videoları

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından HS'ye röportaj verdi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/'YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'ya destek veren iki vekil, ülkelerini şikayet etti.


"PKK SORUNUNUN GÜNDEME GETİRİLMESİ HATA"
Çeviköz, Başkan Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadelerini kullandı.


"CHP FİNLANDİYA'YI DESTEKLEMEYE HAZIR"
CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Çeviköz, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi." diye konuştu.

İktidarın İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini unutmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Çeviköz, "Finlandiya NATO'ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacak" açıklamasında bulundu.


"İSVEÇ VE FİNLANDİYA BOYUN EĞERSE HAYAL KIRIKLIĞI OLUR"
HDP'li Özsoy ise Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" dedi.

Özsoy, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur."




NE ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDA OLACAKSINIZ?
Öte yandan Gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından Çeviköz'ün açıklamalarına tepki gösterdi. "Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaklar?" diye soran Şener şu ifadeleri kullandı:

"S-400'de Amerika'nın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın, Karabağ savaşında Ermenistan'ın, teskerede HDP/PKK'nın, şimdi de PKK'yı destekleyen Finlandiya'nın yanında. Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaklar? Yazıklar olsun. 'Ama biz Atatürkçü, Kuvayı Milliyeciyiz' derler birazdan."

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