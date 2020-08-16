Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan hamurumuz birdir bizim vatana kurban olalım diye yakılan kınamız birdir bizim" dizelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülere de yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
16.08.2020 20:06
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