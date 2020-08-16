Başkan Erdoğan'ın down sendromlu gençle kalpleri ısıtan muhabbeti dikkat çekti

16.08.2020 19:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, down sendromlu gençle görüntülü olarak samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Samimi görüşmeyi Twitter'dan paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti...'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndaki programı sırasında down sendromlu bir gençle görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elleriyle işaret ederek gence onu ne kadar sevdiğini söylerken, "Ama sen bana göstermiyorsun, ne kadar seviyorsun göster bakalım." dedi.

Görüşmede genç de Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti.

Altun, paylaşımında, "Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti." ifadesini kullandı.