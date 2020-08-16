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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu
16.08.2020 21:43

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader’in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti’nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Joe Biden'in ifadelerine ilişkin konuşan Çavuşoğlu "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama." dedi.


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