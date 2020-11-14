Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile Karabaş görüşmeleri devam edecek

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesten sonra Rusya ile yapılan görüşmelerin bugün de devam edeceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesten sonra bölgedeki gözetleme merkezleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

"BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Fedarasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün Milli Savunma Bakanlığı'nda icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir."

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