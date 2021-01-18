Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sürpriz Irak ziyareti! Masada terörle mücadele var

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Irak'a resmi ziyarette bulundu. Görüşmelerdeki temel konunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı belirtildi.