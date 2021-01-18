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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sürpriz Irak ziyareti! Masada terörle mücadele var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sürpriz Irak ziyareti! Masada terörle mücadele var
18.01.2021 13:26
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Irak'a resmi ziyarette bulundu. Görüşmelerdeki temel konunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı belirtildi.


Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk durağının Irak Savunma Bakanlığı olması bekleniyor. Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Orgeneral Güler'in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi dahil olmak üzere bazı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerdeki temel konunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı belirtildi.
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