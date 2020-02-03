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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Hesabı soruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Hesabı soruldu

03.02.2020 22:20

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Akar hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu." dedi.


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