Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Akar hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Hesabı soruldu03.02.2020 22:20
- Bakan Akar'dan flaş Rusya açıklaması: 16.13 ve 22.27'de bilgi verildi
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Hesabı soruldu
- Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar
- Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu
- Çoçuklar koronavirüsten nasıl korunmalı?
- Aksaray'a şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Kadir Yıldız'ın şehadet haberi ailesine ulaştı |Video Son Dakika Videoları
- Gaziantep'e şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Uğur Kurt'un şehadet haberi ailesine ulaştı
- Gaziantep'e şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Onur Şükrü Özler'in şehadet haberi ailesine ulaştı
- Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- İstanbul Tuzla'ya şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Halil Demir'in şehadet haberi ailesine ulaştı
- Müge Anlı 3 çocuk annesi Pelin Yıldırım'ı buldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.